DÃ©marche QualitÃ©

Démarche Qualité

Démarche Qualité Formalisation de nouveaux

Processus • Une nouvelle mission de Formalisation des processus de la Direction est initiée depuis le début du mois de Mai, dans le cadre de la mise en place de la Démarche Qualité. • Cette mission traite les processus Alerter et commercialiser qui sont deux processus Métiers de la Direction et les processus Acheter et Maintenir des processus supports. • Après l’exposé du consultant sur les notions de qualité et de formalisation des processus, les Groupes d’Amélioration des Processus (GAP) ont été formés et ont pu réaliser deux ateliers de travail.

GAP du

Processus Alerter



GAP du

Processus Commercialiser

GAP du Processus Maintenir

GAP du Processus Acheter



Climat des villes Ville "SAFI"